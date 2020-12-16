23-річний американський боксер Едгар Берланга знову здобув перемогу на старті поєдинку. Цього разу він нокаутував земляка Улісеса Сьєрру.

Улісес Сьєрра не був готовий до вибухового старту американського суперника Едгара Берланга. Його земляк не затримувався на ринзі у минулих поєдинках довше, ніж на один раунд, пише 24 канал.

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Швидка перемога

Цей бій також не став виключенням. Вже у першому раунді Берланга накинувся на суперника з потужною комбінацією ударів, не жаліючи голову Сьєрра. Улісес декілька разів побував у нокдаунів після яких вже не зумів продовжити бійку.

Суперник не відповідав атаками, а лише брав на себе потужні викиди Едгара. Після чергового падіння суддя вирішив достроково завершити цю бійку в одну сторону.

Американець на прізвисько "Обраний" поки що показує максимальний результат – 16 перемог у 16 поєдинках. Всі бої він завершував у першому раунді.

Для 31-річного Сьєрра ця поразка стала 2-ю у кар'єрі. Загалом у його активі 15 звитяг та ще двічі він завершував бої нічиєю.