Британец Хьюи Фьюри, брат чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри одержал победу над поляком Мариушем Вахом в бою, который проходил в Лондоне накануне.

Хьюи Фьюри победил Мариуша Ваха единогласным решением судей: 100-90, 100-90, 99-90, пишет 24 канал. Смотрите также Тотальное уничтожение Джошуа убийственным ударом нокаутировал Пулева и сохранил пояса – видео По ходу поединка над левым глазом Фьюри образовалось серьезное рассечение, которое сильно кровоточило. Однако несмотря на повреждения, британец смог довести бой до уверенной победы. Хьюи Фьюри – Мариуш Вах: видеообзор боя Для Фьюри-младшего это 26 победа в 29 поединках. Он проигрывал только Джозефу Паркеру, Александру Поветкину и Курбату Пулеву.

Для Ваха это уже седьмой проигрыш в 43 боях. Первое поражение ему нанес Владимир Кличко, произошло это еще в ноябре 2012 года.