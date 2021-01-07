Легендарный пловец Майкл Фелпс, ставший единственным в истории спорта 28-кратным призером Олимпиады? возвращается в профессиональный спорт. Американец попробует свои силы в триатлоне.

35-летний Майкл Фелпс неожиданно возобновляет свою карьеру, но на этот раз звездный американец не будет выступать в плавании. Будущей стихией пловца станет триатлон. Об этом он рассказал в интервью RTBF.

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Возвращение легенды

Фелпс будет выступать в серии Ironman. По словам Майкла, он не покинул тренировку даже после завершения карьеры профессионального спортсмена.

"Чувствую себя наиболее счастливым, когда нахожусь в своей лучшей форме. Я люблю спорт. Не знаю, когда смогу остановиться. Это безумие, которое не вылетает из моей головы, с этим каждый день приходится справляться", – заявил пловец.

Что известно о Майкле Фелпсе?

Бывший американский пловец, единственный в истории спортсмен, получивший наибольшее количество медалей на Олимпиаде. Майкл 28 раз поднимался на пьедестал, из них 23 раза боролся за "золото". 8-кратный олимпийский чемпион на одних Олимпийский и 26-кратный чемпион мира. Считается одним из лучших спортсменов всех времен.

Что такое Ironman: кратко

Соревнования представляют собой триатлон на самой длинной дистанции. Общая дистанция составляет 226 километров, которая состоит из 3,8 километра плавание, 180,2 километра езды на велосипеде и марафона на 42,2 километра.

Прохождение каждого этапа должно происходить за лимитированный отрезок времени, который не должен быть превышен. Спортсмены должны закончить плавание максимум за 2 часа 20 минут. Им нужно выполнить плавания и велопробег в течение 10 часов и 30 минут, 16 часов и 50 минут, чтобы преодолеть все 3 этапа.