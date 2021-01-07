Легендарний плавець Майкл Фелпс, який став єдиним в історії спорту 28-разовим призером Олімпіади повертається у професійний спорт. Американець спробує свої сили у тріатлоні.

35-річний Майкл Фелпс несподівано відновлює свою кар'єру, але цього разу зірковий американець не буде виступати у плаванні. Майбутньою стихією плавця стане тріатлон. Про це він розповів у інтерв'ю RTBF.

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Повернення легенди

Фелпс виступатиме у серії Ironman. За словами Майкла, він не покинув тренування навіть після завершення кар'єри професійного спортсмена.

"Відчуваю себе найбільш щасливим, коли перебуваю у своїй найкращій формі. Я люблю спорт. Не знаю, чи зможу колись зупинитись. Це безумство, яке не вилітає з моєї голови, з цим щодня приходиться справлятись", – заявив плавець.

Що відомо про Майкла Фелпса? Колишній американський плавець, єдиний в історії спортсмен, який здобув найбільшу кількість медалей на Олімпіаді. Майкл 28 разів підіймався на п'єдестал, з них 23 рази виборював "золото". 8-разовий олімпійський чемпіон на одних Олімпійський та 26-разовий чемпіон світу. Вважається одним з найкращих спортсменів усіх часів.

Що таке Ironman: коротко

Змагання являють собою тріатлон на найдовшій дистанції. Загальна дистанція становить 226 кілометрів, яка складається з 3,8 кілометра плавання, 180,2 кілометра їзди на велосипеді та марафону на 42,2 кілометра.

Проходження кожного етапу має відбуватись за лімітований відрізок часу, який не повинен бути перевищений. Спортсмени повинні закінчити плавання максимум за 2 години 20 хвилин. Їм потрібно виконати плавання та велопробіг протягом 10 годин і 30 хвилин, є 16 годин і 50 хвилин, щоб подолати всі 3 етапи.