21 декабря стартовал финальный турнир женского клубного онлайн чемпионата Европы 2020 года. Один из его фаворитов – украинский "Kyiv Chess Federation - Greco" уже в первых матчах серьезно осложнил себе борьбу за медали.

В финальном онлайн турнире Евро-2020 играют 10 очень сильных команд, которые прошли серьезный отбор. Но у "Kyiv Chess Federation - Greco" звездный состав и второй командный рейтинг на турнире, поэтому вполне логично он считался одним из фаворитов.

К теме Кубок Европы – как "Ход королевы": надо ломать стереотипы о женских шахматах

Но уже первые туры финала показали, что украинкам будет очень непросто. В стартовом поединке наши землячки сыграли вничью с французским "Tremblay en France" – 2:2. А потом вообще уступили главным конкуренткам – рейтинг-фавориткам из "Cercle d'Echecs de Monte-arlo" (Монако) – 1,5:2,5.

В 3-м туре – наконец победа! "Kyiv Chess Federation - Greco" уверенно разобрался с польскими "кавалеристками" из "Poland Hussars" – 3:1. И потом – опять досадная неудача и снова против принципиального соперника – 1,5:2,5 против российской "Ugra".

Таким образом, после первого игрового дня (4 тура) "Kyiv Chess Federation - Greco" лишь на шестом месте с 3 очками. Далеко впереди – шахматистки из Монако (7), еще три команды имеют по 5 очков... Впрочем, осталось еще пять матчей, турнирную таблицу можно существенно "перетасовать". Но теперь, чтобы претендовать на медали, украинкам надо не только самим выигрывать все поединки (что им вполне по силам), но и надеяться на "проколы" конкуренток.

Заключительный игровой день – 22 декабря.