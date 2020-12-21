21 грудня стартував фінальний турнір жіночого клубного онлайн чемпіонату Європи 2020 року. Один із його фаворитів – український "Kyiv Chess Federation - Greco" уже в перших матчах серйозно ускладнив собі боротьбу за медалі.

У фінальному онлайн турнірі Євро-2020 грають 10 дуже сильних команд, які пройшли серйозний відбір. Але "Kyiv Chess Federation - Greco" має зірковий склад і другий командний рейтинг на турнірі, тому цілком логічно вважався одним з фаворитів.

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Але вже перші тури фіналу засвідчили, що українкам буде дуже непросто. В стартовому поєдинку наші землячки зіграли внічию з французьким "Tremblay en France" – 2:2. А потім взагалі поступилися головним конкуренткам – рейтинг-фавориткам із "Cercle d'Echecs de Monte-arlo" (Монако) – 1,5:2,5.

У 3-му турі – нарешті перемога! "Kyiv Chess Federation - Greco" впевнено розібрався з польськими "кавалеристками" із "Poland Hussars" – 3:1. Та потім – знову прикра невдача і знову проти принципового суперника – 1,5:2,5 проти російської "Ugra".

Таким чином, після першого ігрового дня (4 тури) "Kyiv Chess Federation - Greco" лише на шостому місці з 3 очками. Далеко попереду – шахістки з Монако (7), ще три команди мають по 5 очок… Втім, залишилося ще п’ять матчів, турнірну таблицю можна суттєво "перетасувати". Але тепер, щоб претендувати на медалі, українкам треба не лише самим вигравати всі поєдинки (що їм цілком до снаги), але й сподіватися на "проколи" конкуренток.

Заключний ігровий день – 22 грудня.