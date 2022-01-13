Неожиданное распределение по этапам: состав сборной Украины на женскую эстафету

Женская эстафета откроет третий соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в интересном составе выйдет на трассу в немецком Рупольдинге.

Интересный состав Украины

14 января биатлонистки выйдут на трассу сразиться за награды в женской эстафете. Главный тренер украинской сборной Урош Велепец сделал ротацию в составе и удивил распределением девушек по этапам.

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Забойницей "сине-желтых" будет Ирина Петренко, которая вернулась в команду после проблем со здоровьем. У украинки была обнаружена инфекция. Потому спортсменка проходила лечение.

А вот финишером сборной неожиданно будет Анастасия Меркушина. 26-летняя биатлонистка, как и Ирина Петренко, вернулась в команду после инфекции.

На втором и третьем этапах честь Украины будут защищать олимпийские чемпионки Юлия Джима и Валентина Семеренко. Наша сборная выйдет на старт под седьмым номером.

Состав Украины на женскую эстафету

7 – 1. Ирина Петренко

7 – 2. Юлия Джима

7 – 3. Валентина Семеренко

7 – 4. Анастасия Меркушина

Начало женской эстафеты в Рупольдинге стартует в 15.30.

Напомним, что накануне гонки девушки соревновались в спринте. Украинки провалили гонку, только Юлия Джима смогла заехать в зачетную зону (37-е место).

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