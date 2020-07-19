Неожиданно умер экс-баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев
Один из самых успешных баскетболистов 2000-х Андрей Ботичев умер на 46-м году жизни. Смерть произошла в собственном доме в результате черепно-мозговой травмы.
Печальную весть сообщает "Планета Баскетбол".
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Как сообщил президент Федерации баскетбола Донецка Олег Головин в Facebook, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, которую экс-спортсмен получил у себя дома.
Что известно об Андрее Ботичеве
- Ботичев выступал за донецкий "Шахтер", мариупольский "Азовмаш", "Донецк" и российский "Автодор", а также в составе национальной сборной Украины по баскетболу.
- Выступал на позиции центрового и тяжелого форварда.
- Самым успешным для Ботичева был период в составе "Азовмаша", с которым он четыре раза выигрывал чемпионат Украины и доходил до финала Еврокубка ФИБА.
- После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал работать в баскетболе, но уже судьей и тренером.