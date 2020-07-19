Один із найуспішніших баскетболістів 2000-х Андрій Ботічев помер на 46-му році життя. Смерть відбулась у власному будинку внаслідок черепно-мозкової травми.

Сумну звістку повідомляє "Планета Баскетбол". Читайте також: Президент Сербії Вучич вирішив стати баскетбольним тренером Як повідомив президент Федерації баскетболу Донецька Олег Головін у Facebook, смерть сталася в результаті черепно-мозкової травми, яку ексспортсмен отримав у себе вдома. Що відомо про Андрія Ботічева Ботічев виступав за донецький "Шахтар", маріупольський "Азовмаш", "Донецьк" та російський "Автодор", а також у складі національної збірної України з баскетболу.

Виступав на позиції центрового та важкого форварда.

Найуспішнішим для Ботічева був період в складі "Азовмашу", з яким він чотири рази вигравав чемпіонат України та доходив до фіналу Єврокубка ФІБА.

Після закінчення кар'єри гравця Ботічев продовжував працювати в баскетболі, але вже суддею та тренером.