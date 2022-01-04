Неоднократно пробовал "легкие наркотики", – украинский экс-чемпион мира Гвоздик

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик поделился своим отношением к наркотикам и алкоголю. Экс-чемпион мира по версии WBC признался, что употреблял "легкие наркотики".

Гвоздик: пробовать никому не советую

Гвоздик рассказал, что с 2014 года проживает в Калифорнии (США), где неоднократно пробовал "легкие наркотики". Боксер заявил, что нормально относится к таким наркотическим средствам.

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Спортсмены тоже люди. То есть, проблемы возникают тогда, когда люди начинают использовать чрезмерно. Или это зло? Да наверняка. Пробовать никому не советую. Хотя, честно говоря, состояние не такое уж плохое. Но мне кажется, что для многих это какая-то ступенька дальше. Трудно найти тот момент какой умеренности,

– заявил Александр.

Боксер выразил мнение, что в США, где "легкие наркотики" легализованы, под их действием никто никого не убивает.

"Один умный человек рассказал, как преодолеть наркотики — это сделать их доступными и наименее вредными. Я не знаю, насколько это правильно, но в США, где это легально, по моему мнению, в этом состоянии никто никого не убивает. Я говорю о легких наркотиках, в этом случае о марихуане", – отметил экс-чемпион.

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Гвоздик признался, что имеет возможность попробовать более тяжелые наркотики. Однако не советует пробовать, ведь, по мнению боксера, мозг человека запомнит это состояние.

"И рано или поздно вам захочется повторить это. Я могу провести параллель. Возьмем Северную Корею. Там, кстати, марихуана тоже разрешена, а алкоголь запрещен. Но это не к тому. Я к тому, что люди живут в относительной изоляции. Счастливы они или нет? Я не думаю, что они очень несчастны, потому что они не знают альтернативы.

Вот говорят, было хорошо в СССР. Если бы сейчас с пониманием роскоши, которая есть сегодня, нас бы переместили в тот "счастливый Союз", то мы бы там выли просто.

Поэтому сейчас наш мозг уже знает много других вещей. Подобная схема и с наркотиками. Вы должны быть сильным человеком, вероятно, чтобы иметь возможность дозировать его или не попасть на этот крючок, потому что это интересно, это весело, это новое чувство. Но организм их будет хотеть", – рассказал бывший боксер.

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Гвоздик: понюхать кокаин – это, в принципе, как у нас покурить травы

Александр сравнил отношение к употреблению алкоголя и наркотиков в Украине и США. Гвоздик считает, что алкоголь намного тяжелее наркотика.

Если выпить что-то в нашем обществе воспринимается нормально, хотя я считаю, что алкоголь гораздо тяжелее наркотик, чем марихуана, а курнуть травы – это уже типа как на следующем уровне, ты уже типа наркоман, то в США, в Калифорнии, в частности, покурить – это как у нас выпить. А вот понюхать кокаин – это, в принципе, как у нас покурить травы, по восприятию людей,

– отметил харьковчанин.

Он добавил, что никогда в жизни не пробовал кокаин. По словам боксера, он отказывается от этого, ведь предполагает, что ему понравится.

В завершение Гвоздик рассказал, что из-за алкоголя умерла его мама.

"Алкоголь я в своей семье наблюдал. У меня матери уже в живых нет. Наркотики, слава Богу, это прошло. Среди друзей, среди близких таких друзей нет. А в целом я ведь, как вы говорите, медийный человек, хотя себя таким не чувствую.

Но примеров очень много. Не хочется делать сенсацию какую-то, или скандал, но есть люди, так скажем, довольно очень высокопоставленные, где эта проблема прослеживается. Кто понял, тот догадается", – резюмировал Гвоздик.