От шквальных ветров пострадала инфраструктура киевского Динамо. Речь идет о тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе.

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Последствия непогоды

Из-за непогоды разрушена часть высокой ограды за воротами, которая не позволяет мячам во время тренировок вылетать на проезжую часть. Теперь она по ветру лежит на футбольном поле столичного клуба. Как видим, не только вражеские обстрелы разрушают спортивную инфраструктуру нашей страны.

Видео сломанной ограды Динамо Киев

Отметим, что 28 октября футболисты киевского гранда гостили на поле Колоса в Ковалевке в рамках 12-го тура УПЛ сезона-2023/2024. Киевляне первыми размочили нули на табло благодаря голу Александра Тимчика. Однако по ходу второго тайма хозяева уравняли цифры на табло.

Автором гола в составе Колоса стал Валерий Лучкевич. Динамовцы потеряли очередные важные очки, сыграв вничью с ковалевским соперником 1:1. Команда Мирчи Луческу понемногу упускает шансы на мечтательное чемпионство.

Динамо после мировой с 16 баллами идет 7-м. Колос набрал тоже 16 очков и преследует киевлян – 8-я позиция.