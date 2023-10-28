Колос – Динамо 1:1

Голы: Лучкевич, 51 – Тимчик, 19

Оба коллектива накануне тура оказались рядом в турнирной таблице. Так что игра в Ковалевке была за шесть очков, пишет 24 Канал.

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Ванат снова подвел Динамо

Команда Луческу потерпела два подряд поражения в чемпионате, значительно ухудшив свои шансы на медали. Хозяева поля не знают горечи поражений уже пять поединков.

Встречу в Ковалевке активнее начали "бело-синие". Именно подопечные Луческу на 19-й минуте открыли счет. Прострел Караваева с правого фланга замкнул Тимчик.

Хозяева поля отвечали довольно острыми выпадами. Ковалевцы добились своего на 51-й минуте матча. Лучкевич нанес мощный удар в левый угол ворот Бущана. 1:1 – Колос восстановил паритет в матче.

За 27 минут до завершения встречи команда Луческу оказалась в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую карточку Ванату и форвард вынужден был покинуть пределы поля.

Даже играя в меньшинстве, киевляне имели шансы вырвать победу. Хорошую возможность отличиться потерял Бражко. В конце концов поединок завершился вничью – 1:1.

Колос и Динамо набрали по 16 очков. "Бело-синие", сыгравшие 9 матчей, занимают 7 место в таблице, а кузнецы – 8-е.

Видеообзор матча Колос – Динамо