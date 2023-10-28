Від шквальних вітрів постраждала інфраструктура київського Динамо. Йдеться про тренувальну базу киян у Конча-Заспі.

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Наслідки негоди

Через негоду зруйнована частина високої огорожі за воротами, яка не дозволяє м'ячам під час тренувань вилітати на проїжджу частину. Тепер вона через вітер лежить на футбольному полі столичного клубу. Як бачимо, що не лише ворожі обстріли руйнують спортивну інфраструктуру нашої країни.

Відео зламаної огорожі Динамо Київ

Відзначимо, що 28 жовтня футболісти київського гранда гостювали на полі Колоса у Ковалівці у рамках 12-го туру УПЛ сезону-2023/2024. Кияни першими розмочили нулі на табло завдяки голу Олександра Тимчика. Однак по ходу другого тайму господарі зрівняли цифри на табло.

Автором голу у складі Колоса став Валерій Лучкевич. Динамівці втратили чергові важливі очки, зігравши внічию з ковалівським суперником 1:1. Команда Мірчі Луческу потрохи втрачає шанси на омріяне чемпіонство.

Динамо після мирової із 16 балами йде 7-м. Колос набрав теж 16 очок та переслідує киян – 8-ма позиція.