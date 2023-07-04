Бывший футболист Шахтера стал новым главным тренером Зари

Луганская Заря объявила того, кто будет преемником сбежавшего в Шахтер Патрика ван Леувена. Новым главным тренером "мужиков" стал серб Ненад Лалатович, имеющий прошлое в донецком гранде.

3 июля донецкий Шахтер закрыл слухи всех инсайдеров о приход Патрика ван Леувена. Нидерландец подписал 2-летний контракт с "горняками". Заря осталась недовольна столь односторонним расторжением соглашения со стороны нидерландского специалиста.

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Замена талантливого нидерландца

Однако долго Заря без главного тренера не пробыла. 4 июля "мужики" известили о начале сотрудничества с сербским наставником Ненадом Лалатовичем.

Луганский клуб не сообщает, насколько заключен контракт с сербом.

Для Лалатовича Украина не новая и чужая страна. Ненад еще в роли футболиста выступал в украинском чемпионате. В сезоне-2003/2004 защищал цвета донецкого Шахтера, с которым одержал победу у Кубка Украины.

Последним клубом в тренерской карьере серба перед переездом в Заря был Младость ГАТ, во главе которого Лалатович провел всего 10 матчей, его контракт с сербским клубом закончился в конце сезона-2022/2023.

Кто такой Ненад Лалатович: главное о тренерской карьере