У першому раунді Кубка Німеччини "Гамбург" зустрічався із дрезденським "Динамо", де після матчу стався неприємний інцидент. Гравець "Гамбурга" Ляйстнер піднявся на трибуни та побив вболівальника.

Захисник "Гамбурга" Тоні Ляйстнер після гри влаштував бійку на трибуні. Він давав інтерв'ю після провального матчу та після спілкування поліз у бійку з фанатом суперника, повідомляє The Guardian.

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Бійка футболіста та фаната

Він піднявся на сектор уболівальників господарів і штовхнув одного з фанів, а далі повалив його на землю.

Бійку вдалося розняти за допомогою втручання стюардів та інших уболівальників. Гравець пізніше зазначив, що вболівальники ображали його сім'ю.

Один із фанатів "Динамо" крикнув: "Сподіваюся, твоя дружина втратить дитину". Дружина футболіста зараз вагітна, тому гравець, коли почувши такі слова, не стримався і застосував до свого кривдника силу. Після інциденту гравець вибачився у соцмережах за свою поведінку та заявив, що завжди намагається себе стримувати у таких ситуаціях, але не зумів впоратись із емоціями.

Цю сутичку встигли зазняти люди, які перебували на трибуні. Цікаво те, що захисник раніше виступав за "Динамо" у період 2010/14 років.