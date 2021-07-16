Одна вечеринка сменяет другую, – немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх

Спортсменам на Олимпийских играх-2020 в Токио запрещено заниматься сексом. Решение принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Но подобная инициатив не у всех нашла поддержку.

Тидтке: Иногда это не давало нам спать всю ночь

Сьюзен Тидтке, бывшая прыгунья в длину, высмеяла запрет организаторов Олимпиады в Токио заниматься сексом во время Игр.

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52-летняя немка считает, что запрет не остановит атлетов на Олимпиаде. Серебряный призер чемпионата мира 1993 года рассказала, что секс – отдельная тема в Олимпийской деревне.

Тидтке отметила, что благодаря сексу и вечеринкам спортсмены пытаются выплеснуть все эмоции.

"Этот запрет – настоящее посмешище, как по мне. Он ничего не изменит. Секс всегда был отдельной темой в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены находятся на своем физическом пике.

Когда соревнования заканчиваются им нужно выплеснуть энергию. Одна вечеринка сменяет другую, затем в дело включается алкоголь. Так получается, что люди занимаются сексом, некоторые из них стремятся к этому. Мы всегда слышали, как отрываются другие, иногда это не давало нам спать всю ночь", – сказала Тидтке.

Перед стартом Летних Олимпийских игр произошла вспышка коронавируса. COVID-19 обнаружили у персонала отеля, где будет проживать сборная Бразилии по дзюдо.

Также Оргкомитет объявил о положительном тесте на коронавирус у одного иностранного спортсмена, прибывшего в Японию. Теперь спортсмен должен пройти 14-дневный карантин.

Еще одного спортсмена из Нигерии госпитализировали после положительного теста на коронавирус.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Интересно, что участникам Олимпиады выдадут 160 тысяч презервативов несмотря на запрет заниматься сексом. Если спортсмены не смогут получить ни одной награды, то привезут домой презервативы в качестве сувениров.