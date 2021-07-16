Одна вечірка змінює іншу, – німецька спортсменка розповіла про секс на Олімпійських іграх

Спортсменам на Олімпійських іграх-2020 у Токіо заборонено займатися сексом. Рішення прийнято, щоб запобігти розповсюдженню COVID-19. Та подібна ініціатив не у всіх знайшла підтримку.

Тідтке: Іноді це не давало нам спати всю ніч

Сюзен Тідтке, колишня стрибунка у довжину, висміяла заборону організаторів Олімпіади в Токіо займатися сексом під час Ігор.

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52-річна німкеня вважає, що заборона не зупинить атлетів на Олімпіаді. Срібна призерка чемпіонату світу 1993 року розповіла, що секс – окрема тема в Олімпійському селищі.

Тідтке зазначила, що завдяки сексу та вечіркам спортсмени намагаються виплеснути всі емоції.

"Ця заборона – справжнє посміховисько, як на мене. Вона нічого не змінить. Секс завжди був окремою темою в Олімпійському селищі. Під час Ігор спортсмени перебувають на своєму фізичному піку.

Коли змагання закінчуються їм потрібно виплеснути енергію. Одна вечірка змінює іншу, потім у справу включається алкоголь. Так виходить, що люди займаються сексом, деякі з них прагнуть цього. Ми завжди чули, як відриваються інші, іноді це не давало нам спати всю ніч", – сказала Тідтке.

Перед стартом Літніх Олімпійських ігор стався спалах коронавірусу. COVID-19 виявили у персоналу готелю, де проживатиме збірна Бразилії з дзюдо.

Також Оргкомітет оголосив про позитивний тест на коронавірус в одного іноземного спортсмена, який прибув до Японії. Тепер спортсмен повинен буде пройти 14-денний карантин.

Ще одного спортсмена з Нігерії госпіталізували після позитивного тесту на коронавірус.

Ігри у Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня.

Цікаво, що учасникам Олімпіади видадуть 160 тисяч презервативів попри заборону займатися сексом. Якщо спортсмени не зможуть здобути жодної нагороди, то привезуть додому презервативи як сувеніри.