Ранее там зажигал на ЧМ-2022: звездный бразилец ПСЖ перенес операцию на колене

Неймар не сможет помочь ПСЖ до конца сезона-2022/2023. Звездный бразилец уже перенес операцию на травмированном колене.

Хирургическое вмешательство было проведено в одной из клиник Дохи в Катаре. Недавно там Неймар зажигал на чемпионате мира-2022 как уже лежит на операционном столе.

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Теперь его ждет длительное восстановление

На реабилитацию Неймару уйдет около 3 – 4 месяцев. Поэтому левый вингер уж точно не поможет ПСЖ в остатке сезона-2022/2023. Хотя первые прогнозы были для футболиста более утешительными, но медицинское освидетельствование подтвердило самые плохие диагнозы.

Напомним, что 31-летний футболист парижан получил травму в игре против Лиги 1 против Лилля. В той встрече бразилец забил и провел 51 минуту, после чего был вынужден заменен на Юго Экитике. Этот матч закончился волевой победой парижан 4:3.

К повреждению успел сыграть за парижский клуб 39 поединков, в которых наколотил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Благодаря такой результативности Неймара ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, отрыв от идущего вторым Марселя составляет 8 баллов.

Уже без Неймара парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов. Обидчицей французов стала мюнхенская Бавария, которая по итогам двух матчей обыграла ПСЖ – 0:1 в Париже и 2:0 в Мюнхене.

Этот вылет из еврокубков изрядно разозлил президента ПСЖ, который на следующий день созвал срочное совещание. Обладатель французского гранда остался недоволен отдачей футболистов на футбольном поле.

Напомним, что в Кубке Франции путь ПСЖ остановил Марсель еще на стадии 1/8 финала. Потому парижане теперь сконцентрированы исключительно на Лиге 1, что увеличивает их шансы на очередное чемпионство.

Кратко о карьере Неймара в ПСЖ