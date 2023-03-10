Хирургическое вмешательство было проведено в одной из клиник Дохи в Катаре. Недавно там Неймар зажигал на чемпионате мира-2022 как уже лежит на операционном столе.
К теме Сезон-2022/2023 для него окончен: ПСЖ потеряла лидера перед матчем с Баварией в ЛЧ
Теперь его ждет длительное восстановление
На реабилитацию Неймару уйдет около 3 – 4 месяцев. Поэтому левый вингер уж точно не поможет ПСЖ в остатке сезона-2022/2023. Хотя первые прогнозы были для футболиста более утешительными, но медицинское освидетельствование подтвердило самые плохие диагнозы.
Напомним, что 31-летний футболист парижан получил травму в игре против Лиги 1 против Лилля. В той встрече бразилец забил и провел 51 минуту, после чего был вынужден заменен на Юго Экитике. Этот матч закончился волевой победой парижан 4:3.
К повреждению успел сыграть за парижский клуб 39 поединков, в которых наколотил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Благодаря такой результативности Неймара ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, отрыв от идущего вторым Марселя составляет 8 баллов.
Уже без Неймара парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов. Обидчицей французов стала мюнхенская Бавария, которая по итогам двух матчей обыграла ПСЖ – 0:1 в Париже и 2:0 в Мюнхене.
Этот вылет из еврокубков изрядно разозлил президента ПСЖ, который на следующий день созвал срочное совещание. Обладатель французского гранда остался недоволен отдачей футболистов на футбольном поле.
Напомним, что в Кубке Франции путь ПСЖ остановил Марсель еще на стадии 1/8 финала. Потому парижане теперь сконцентрированы исключительно на Лиге 1, что увеличивает их шансы на очередное чемпионство.
Кратко о карьере Неймара в ПСЖ
- В августе 2017 подписал контракт с французским клубом, перейдя из Барселоны.
- Неймар заключил соглашение о сотрудничестве с ПСЖ до конца июня 2025 года. Также есть опция пролонгации контракта еще на один год.
- С тех пор бразилец провел за парижан 173 матча. Этап карьеры в Париже становится вторым по количеству сыгранных поединков в футболке одного клуба. Больше всего встреч в карьере провел при Барселоне (186). За сыгранные матчи в ПСЖ забил 118 голов и отдал 77 ассистов. Вот этот результативный показатель лучше для Неймара в парижском клубе, чем был в Каталонии.