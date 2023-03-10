Хірургічне втручання було проведе в одній із клінік Дохи, що у Катарі. Нещодавно там Неймар запалював на чемпіонаті світу-2022, як вже лежить на операційному столі.

До теми Сезон-2022/2023 для нього закінчений: ПСЖ втратило лідера перед матчем із Баварією в ЛЧ

Тепер на нього чекає тривале відновлення

На реабілітацію Неймару знадобиться близько 3 – 4 місяців. Тому лівий вінгер вже точно не допоможе ПСЖ у залишку сезону-2022/2023. Хоча перші прогнози були для футболіста більш втішними, але медичний огляд підтвердив найгірші діагнози.

Нагадаємо, що 31-річний футболіст парижан отримав травму у грі проти Ліги 1 проти Лілля. У тій зустрічі бразилець забив та провів 51 хвилину, після чого вимушено був замінений на Юго Екітіке. Той матч закінчився вольовою перемогою парижан 4:3.

До пошкодження встиг зіграти за паризький клуб 39 поєдинків, у яких наколотив 18 голів та віддав 17 результативних передач. Завдяки такій результативності Неймара ПСЖ продовжує лідирувати у Лізі 1, відрив від Марселя, який йде другим, складає 8 балів.

Вже без Неймара паризький клуб вилетів із Ліги чемпіонів. Кривдницею французів стала мюнхенська Баварія, яка за підсумками двох матчів переграла ПСЖ – 0:1 у Парижі та 2:0 у Мюнхені.

Цей виліт з єврокубків неабияк розлютив президента ПСЖ, який наступного дня скликав термінову нараду. Власник французького гранда залишився незадоволений віддачею футболістів на футбольному полі.

Нагадаємо, що у Кубку Франції шлях ПСЖ зупинив Марсель ще на стадії 1/8 фіналу. Тому парижани тепер сконцентровані виключно на Лізі 1, що збільшує їх шанси на чергове чемпіонство.

Коротко про кар'єру Неймара у ПСЖ