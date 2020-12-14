В рамках 14 тура французской Лиги 1 ПСЖ дома неожиданно проиграл Лиону (0:1). Единственный гол в противостоянии записал на свой счет форвард Тино Кадевере на 35-й минуте.

ПСЖ – Лион 1:0

Гол: Кадевере, 35

Удаление: Мендеш, 90+9

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На 90+8 минуте игры случился очень неприятный для парижан эпизод. Хавбек гостей Тиаго Мендеш жестко пошел в стык против Неймара, зажав того ногу.

Бразилец упал и без помощи носилок поле покинуть не смог. Арбитр, не без помощи VAR, показал Мендешу красную карточку.

Пока неизвестен характер травмы бразильца. Отметим, большую часть прошлого сезона Неймар пропустил из-за повреждения.

Видео эпизода