В рамках 14 туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома несподівано програв Ліону (0:1). Єдиний гол в протистоянні записав на свій рахунок форвард Тіно Кадевере на 35-й хвилині.

ПСЖ – Ліон 0:1

Гол: Кадевере, 35

Вилучення: Мендеш, 90+9

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На 90+8 хвилині гри трапився дуже неприємний для парижан епізод. Хавбек гостей Тіаго Мендеш жорстко пішов у стик проти Неймара, затиснувши того ногу.

Бразилець впав і без допомоги носилок поле покинути не зміг. Арбітр, не без допомоги VAR, показав Мендешу червону картку.

Поки невідомий характер травми бразильця. Зазначимо, більшу половину минулого сезону Неймар пропустив через пошкодження.

Відео епізоду