Особенно эта проблема обострилась после трансфера бразильца в августе 2023 года в Аль-Хиляле за 90 миллионов евро. Он провел за клуб из Саудовской Аравии всего 5 матчей и снова попал в лазарет.

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Неймар заметно поправился

Большая пауза в выступлениях звездного футболиста дала о себе знать. Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы, но нашел время, чтобы посетить вечеринку своего легендарного земляка Ромарио, который праздновал 58-летие.

Неймар выложил видео в инстаграм, после чего в сети появилось много кадров 31-летнего футболиста из ночного клуба. Они изрядно шокировали фанатов бразильца, ведь его внешний вид очень изменился после последнего появления на футбольном поле.

Смотрите видео встречи Неймара и Ромарио

Поклонники Неймара после увиденного начали вести оживленную дискуссию в соцсети Х и сравнили его внешний вид в 2015 и 2024 годах. Многие из них задают вопрос, сможет ли он вообще вернуться на поле.

Важно. Травму бразилец получил 18 октября в матче сборной Бразилии против Уругвая, ему поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Из-за этого он гарантированно не сыграет до завершения клубного сезона-2023/2024 и с большой вероятностью пропустит Кубок Америки, который продлится с 20 июня по 14 июля.