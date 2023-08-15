Чемпіон Франції ПСЖ офіційно повідомив, що бразильський форвард Неймар залишив команду. Зірковий форвард продовжить кар'єру в саудівському клубі Аль-Хіляль.

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Ще одна втрата ПСЖ

Неймар підписав контракт з Аль-Хілялем терміном на два роки. За інформацією інсайдерів, бразилець зароблятиме 250 мільйонів євро на рік. Парі Сен-Жермен отримав за свою зірку компенсацію 90 мільйонів євро.

Партнерами зіркового бразильця в саудівському клубі будуть португалець Рубен Невеш, Сергій Милинкович-Савич та ексгравець Наполі Каліду Кулібалі.

Неймар – гравець Аль-Хіляля: дивіться відео

Кар'єра Неймара в ПСЖ

Нагадаємо, що ПСЖ підписав Неймара у 2017 році. Тоді французький клуб заплатив на нападника 222 мільйони євро. Цей трансфер став найдорожчим в історії футболу. За шість років Неймар зіграв за парижан 173 матчі та забив 118 голів.

Разом з "червоно-синіми" бразилець 5 разів ставав чемпіоном Франції, тричі вигравав Кубок Франції та тричі Суперкубок.

До слова. На початку червня ПСЖ залишив Ліонель Мессі. Аргентинський форвард підписав контракт з американським клубом Інтер Маямі. Досі невизначився з подальшими планами ще она суперзірка парижан – Кіліан Мбаппе. На гравця збірної Франції претендують Реал, а також клуби Саудівської Аравії.