Бразильский футболист Неймар оштрафован на 16 миллионов реалов (более 3,3 миллиона долларов) за то, что на территории возле его дома был создан искусственный пруд без соответствующих разрешений.

Департамент окружающей среды города Мангаратиба (пригород Рио-де-Жанейро) получил уведомление о работах на территории дома Неймара без соответствующих разрешений.

Достойно внимания Только в трех условиях: беременная невеста позволила Неймару заниматься сексом с другими женщинами.

На месте было обнаружено строительство искусственного озера без лицензии, погрузки песка, камней и даже воды из реки.

На основе 46-страничного отчета о проверке от муниципального секретаря по вопросам окружающей среды генеральный прокурор муниципалитета принял решение об остановке всех работ. И наложил штраф на футболиста. Первоначально ожидалось, что сумма штрафа составит около 5 миллионов реалов (1 миллион долларов). Но два дня спустя, 24 июня, повторная проверка выявила новые экологические правонарушения. Кроме того, Неймар нарушил запрет на пользование водоемом – футболист опубликовал в соцсетях фотографии с пруда. Так что в конечном итоге сумма штрафа и выросла до 16 миллионов реалов.

Неймар получил 20 дней для подачи апелляции.

При этом создание искусственного озера и сада является партнерством между спортсменом и компанией Genesis Experience, руководящей бизнесменом Рикардо Капоросси, специализирующимся на озеленении и создании искусственных озер.

До 2019 года он выполнял работы только в садах и других местах, но в 2020 году он создал смесь курса для людей, интересующихся его техникой, и реалити-шоу, поскольку он предлагает "супер изменения" в среде за 10 дней и отображает все в социальных сетях. Проект дома Неймара является четвёртым выпуском Genesis Experience.