Спортивная форма вызывает вопросы: Неймар шокировал фанатов внешним видом – видео

Капитан сборной Бразилии Неймар после перехода из Барселоны в 2017 году постоянно пропускает большое количество матчей из-за повреждений. За это время он лишь раз провел более 30 поединков за сезон на клубном уровне (31), при том, что игроки на этом уровне играют около 60 матчей.

Особенно эта проблема обострилась после трансфера бразильца в августе 2023 года в Аль-Хиляле за 90 миллионов евро. Он провел за клуб из Саудовской Аравии всего 5 матчей и снова попал в лазарет.

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Неймар заметно поправился

Большая пауза в выступлениях звездного футболиста дала о себе знать. Сейчас он продолжает восстанавливаться от травмы, но нашел время, чтобы посетить вечеринку своего легендарного земляка Ромарио, который праздновал 58-летие.

Неймар выложил видео в инстаграм, после чего в сети появилось много кадров 31-летнего футболиста из ночного клуба. Они изрядно шокировали фанатов бразильца, ведь его внешний вид очень изменился после последнего появления на футбольном поле.

Смотрите видео встречи Неймара и Ромарио

Поклонники Неймара после увиденного начали вести оживленную дискуссию в соцсети Х и сравнили его внешний вид в 2015 и 2024 годах. Многие из них задают вопрос, сможет ли он вообще вернуться на поле.

. Травму бразилец получил 18 октября в матче сборной Бразилии против Уругвая, ему поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Из-за этого он гарантированно не сыграет до завершения клубного сезона-2023/2024 и с большой вероятностью пропустит Кубок Америки, который продлится с 20 июня по 14 июля.