Неймар проявил неуважение к арбитру во время матча сборной Бразилии: видео дерзкого момента

Сборная Бразилии обыграла колумбийцев и уверенно квалифицировалась в финальную часть Чемпионата мира-2022. Лидер команды Неймар отличился в поединке не только ассистом, но и наглым обращением с арбитром.

Дерзкое обращение Неймара

В поединке возникла конфликтная ситуация между бразильским нападающим Неймаром и арбитром. Игрок был недоволен работой рефери.

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Неймар вплотную приблизился к судье и принялся пренебрежительно жестикулировать перед ним. Однако арбитр проигнорировал действия бразильца и не наказал футболиста.

Позже Неймар все же получил желтую карточку, но за грубую игру. Своим ассистом футболист ПСЖ помог бразильцам получить путевку на Чемпионат мира-2022.

Видео конфликта между Неймаром и арбитром

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