Дерзкое обращение Неймара
В поединке возникла конфликтная ситуация между бразильским нападающим Неймаром и арбитром. Игрок был недоволен работой рефери.
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Неймар вплотную приблизился к судье и принялся пренебрежительно жестикулировать перед ним. Однако арбитр проигнорировал действия бразильца и не наказал футболиста.
Позже Неймар все же получил желтую карточку, но за грубую игру. Своим ассистом футболист ПСЖ помог бразильцам получить путевку на Чемпионат мира-2022.
Видео конфликта между Неймаром и арбитром
Бразилия может готовить чемоданы в Катар
- Поединок между бразильцами и командой Колумбии закончился со счетом 1:0.
- Бразилии удалось первой среди южноамериканских национальных команд квалифицироваться на Чемпионат миру-2022. Команда одержала 11 побед в 12-ти поединках и за 5 туров до завершения отбора уже может готовить чемоданы в Катар.
- Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре. Турнир будет проводиться в ноябре – декабре.