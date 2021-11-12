Зухвале поводження Неймара

У поєдинку виникла конфліктна ситуація між бразильським нападником Неймаром та арбітром. Гравець був незадоволений роботою рефері.

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Неймар впритул наблизився до судді та почав зневажливо жестикулювати перед ним. Проте арбітр проігнорував дії бразильця та не покарав футболіста.

Пізніше Неймар все ж таки отримав жовту картку, але за грубу гру. Своїм асистом футболіст ПСЖ допоміг бразильцям здобути путівку на чемпіонат світу-2022.

Відео конфлікту між Неймаром та арбітром

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