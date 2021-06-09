Бразилия – Парагвай 2:0

Голы: Неймар, 4, Пакета, 90+3

Уже в начале матча хозяева вышли вперед. Жезус на скорости разобрался с опекуном, прострелил в штрафную соперника. Передачу удачно замкнул Неймар. Бразилец показывает отличный футбол в отборе чемпионата мира-2022.

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Команды не реализовали несколько убийственных моментов. Голкиперы были на месте. Лишь в компенсированное арбитром время Бразилия удвоила преимущество. Хавбек Лиона Пакета после передачи все того же Неймара красиво отправил снаряд в ворота от штанги. Классный бильярдный удар удался Лукасу.

В итоге – 2:0 победа Бразилии. Победитель матча продолжает единолично лидировать в таблице отбора Южной Америки – 18 очков из 18 возможных. На второй позиции с 12 баллами находится Аргентина. Парагвай идет на 6 месте.

В активе Неймара снова "гол+пас". Такой же показатель бразилец продемонстрировал в матче против Эквадора, в котором команда одолела соперника с идентичным счетом 2:0. В том противостоянии Неймар забил с пенальти.

Бразилия – Парагвай видеообзор