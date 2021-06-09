Бразилія – Парагвай 2:0

Голи: Неймар, 4, Пакета, 90+3

Вже на початку матчу господарі вийшли вперед. Жезус на швидкості розібрався із опікуном, прострілив у штрафний суперника. Передачу вдало замкнув Неймар. Бразилець показує чудовий футбол у відборі чемпіонату світу-2022.

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Команди не реалізували декілька вбивчих моментів. Голкіпери були на місці. Лише у компенсований арбітром час Бразилія подвоїла перевагу. Хавбек Ліона Пакета після передачі все того ж Неймара красиво відправив снаряд у ворота від стійки. Класний більярдний удар вдався Лукасу.

У підсумку – 2:0 перемога Бразилії. Переможець матчу продовжує одноосібно лідирувати у таблиці відбору Південної Америки – 18 очок із 18 можливих. На другій позиції з 12 балами перебуває Аргентина. Парагвай йде на 6 місці.

У доробку Неймара знову "гол+пас". Такий самий показник бразилець продемонстрував у матчі проти Еквадору, у якому команда здолала суперника з ідентичним рахунком 2:0. У тому протистоянні Неймар забив із пенальті.

Бразилія – Парагвай відеоогляд