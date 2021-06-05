Бразилия – Эквадор 2:0

Голы: Ричарлисон, 65, Неймар, 90 + 4

Активнее в атаке действовали футболисты бразильской сборной. Удар Бардосы парировал вратарь Домингес. Команды довольно пассивно играли у ворот голкиперов. Поэтому первый действительно опасный момент был в конце первого тайма. Но взятие ворот от Бардосы отменил арбитр. Причина – офсайд.

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Сразу через минуту за дело взялся Неймар. Бразилец упустил прекрасную возможность забить с дальнего расстояния. Однако снова на пути гола стал страж ворот Эквадора.

После отдыха Неймар снова угрожал воротам соперника. Вингер упал в штрафной Эквадора и попытался выпросить у рефери пенальти. Однако судья был неумолим.

Ричарлисон оказался свободным в штрафной благодаря передаче, которую отдал Неймар, и безошибочно отправил мяч в угол ворот – 1:0.

Бардоса получил передачу, пробил, но мяч просвистел рядом со стойкой.

В конце встречи Жезус упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему. Впоследствии судья дал сигнал, что нужна помощь VAR. После видеопросмотра арбитр указал на 11 метров. Пробивать взялся Неймар.

Бразилец мастерски исполнил пенальти, но судья увидел нарушение правил пробития удара с 11 метров от Неймара. Лидер Бразилии был вынужден еще раз перебить пенальти. На этот раз он также был точным – 2:0.

Бразилия уверенно одолела Эквадор. Сборная Бразилии лидирует в отборочной группе Южной Америки, набрав 15 очков из 15 возможных, второе место занимает Аргентина. Эквадор замыкает топ-3 лидеров.

Бразилия – Эквадор видеообзор