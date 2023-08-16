Персональный самолет, дом с 25 спальнями и прочее: детали сытого контракта Неймара с Аль-Хилялем

Бразильский футболист будет комфортно чувствовать себя в Саудовской Аравии. Тамошний коллектив приложил усилия, чтобы договориться со звездным игроком.

Неймар перебрался в саудовский денежный Аль-Хиляль с Ближнего Востока. Стали известны интересные детали соглашения между сторонами.

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Саудовский коллектив выплатил ПСЖ за бразильского вингера 90 миллионов (Неймар возглавляет топ самых дорогих трансферов всех времен, поскольку парижане приобрели его у Барселоны за 222 миллиона). К тому же звездный футолист будет получать 250 миллионов евро в год. К слову, Криштиану Роналду, открывшему всем путь в Саудовскую Аравию, своей гроб зарабатывает 200 миллионов евро в Аль-Насре.

Аль-Хилаль хотел приобрести две другие звезды ПСЖ, а именно Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, однако попытки провалились. Саудиты предлагали аргентинцу заработную плату в 600 миллионов евро в год, а французу – 700 миллионов.

Но вот Неймара на Ближнем Востоке не обделили только высокой заработной платой. В контракте тщеславного бразильца с Аль-Хилялем прописаны также следующие пункты, которые должен реализовать саудовский клуб:

Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, а также три сауны.

5 штатных работников дома.

Три автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель.

Счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будут направляться в штаб-квартиру клуба для оплаты.

Персональный самолет. 500 тысяч евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.

Звездные футболисты, перебравшиеся в Саудовскую Аравию