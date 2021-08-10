Неймар отреагировал на переход Месси в ПСЖ
10 августа 2021 , 17:31Читати новину українською
Источник:инстаграм Неймара
Величайший футболист всех времен Лионель Месси переходит во французский ПСЖ. На переезд Месси из Испании во Францию отреагировал игрок ПСЖ Неймар.
Снова вместе
Нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от перехода Лионеля Месси в парижский клуб.
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Снова вместе, – написал Неймар у сторис в инстаграме. Бразилец опубликовал видео совместной игры с Месси в Барселоне.
Скриншот
Бразилец играл за "блауграну" с 2013 до 2017 года.
Что известно о переходе Месси в ПСЖ
- 34-летний Месси летом 2021 года стал свободным агентом, ведь у него закончился контракт с Барселоной. Ожидалось, что стороны заключат новое соглашение.
- Но неожиданно 5 августа Барселона сообщила, что не подпишет контракт с Месси. Следует заметить, что Барселона и Месси хотели заключить новое соглашение.
- Однако помешали контракту правила Ла Лиги. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, то рисковала бы обанкротиться.
- Сразу несколько клубов предлагали Месси контракт. Но аргентинец остановил свой выбор на ПСЖ.