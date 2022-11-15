"Нескоро увидимся": Неймар записал видеообращение к Мудрику
Источник:ютуб-канал Влады Седан
Михаил Мудрик "уже в дураке" основного защитника Реала Даниэля Карвахаля в Лиге чемпионов. Яркая игра украинца привлекает внимание не только клубов, но и звезд футбола.
Михаилу Мудрику всего 21 год, а о нем уже знают в футбольном мире. Лидер Шахтера получил неожиданное обращение от звездного игрока ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Бразилец сказал несколько теплых слов на камеру.
Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно.
Неймар: Очень рад, что ты меня поддерживаешь
Такое видеообращение Мудрику попросил записать Александр Зинченко, договорившийся с Неймаром.
Привет, Миша Мудрик. Очень рад, что ты меня поддерживаешь. Надеюсь, что в твоей карьере будет много хороших моментов. Пока пока. Скоро увидимся. Удачи тебе,
– сказал звездный футболист ПСЖ.
Мудрик: Это футболист, на видео которого я вырос
Мудрик после увиденного заявил, что вырос на видео с игрой Неймара. 30-летний левый вингер является одним из любимых футболистов Михаила.
Это футболист, на видео которого я вырос. Смотрел их многие годы. Да и сейчас могу посмотреть, но уже не так часто. Это мой любимый футболист. Думаю, Неймар по своему потенциалу гораздо сильнее даже Роналды. Он мог бы быть обладателем пяти "Золотых мячей",
– ответил талант Шахтера.
Мудрик уверен, что сделать еще лучшую карьеру Неймару помешало его отношение к футболу.
"Не может быть, что бог его всегда за что-то наказывает, постоянно какие-то травмы. Думаю, это закономерность. В конце концов, я не знаю, какие у него были футбольные цели. Если он хотел наслаждаться жизнью, тренироваться в удовольствие, получать удовольствие от игры , тогда он осуществил свою мечту", – сказал Михаил.
Интервью с Мудриком (видеообращение Неймара с 3:17)
- Неймар за свою карьеру выступал лишь в трех клубах – бразильском Сантосе, каталонской Барселоне и французском ПСЖ, где играет до сих пор. В сезоне-2022/203 провел уже 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
- Если сравнивать со статистикой Мудрика, то за 16 сыгранных поединков Михаил наколотил 8 мячей и отличился таким же количеством голевых передач.
- Оба выступают на позиции левого вингера. СМИ сватают Мудрика в ПСЖ, но вероятнее всего, что игрок перейдет в лондонский Арсенал, где уже играет Александр Зинченко.