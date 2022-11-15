"Нескоро увидимся": Неймар записал видеообращение к Мудрику

Михаил Мудрик "уже в дураке" основного защитника Реала Даниэля Карвахаля в Лиге чемпионов. Яркая игра украинца привлекает внимание не только клубов, но и звезд футбола.

Михаилу Мудрику всего 21 год, а о нем уже знают в футбольном мире. Лидер Шахтера получил неожиданное обращение от звездного игрока ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Бразилец сказал несколько теплых слов на камеру.

Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно.

Неймар: Очень рад, что ты меня поддерживаешь

Такое видеообращение Мудрику попросил записать Александр Зинченко, договорившийся с Неймаром.

Привет, Миша Мудрик. Очень рад, что ты меня поддерживаешь. Надеюсь, что в твоей карьере будет много хороших моментов. Пока пока. Скоро увидимся. Удачи тебе,

– сказал звездный футболист ПСЖ.

Мудрик: Это футболист, на видео которого я вырос

Мудрик после увиденного заявил, что вырос на видео с игрой Неймара. 30-летний левый вингер является одним из любимых футболистов Михаила.

Это футболист, на видео которого я вырос. Смотрел их многие годы. Да и сейчас могу посмотреть, но уже не так часто. Это мой любимый футболист. Думаю, Неймар по своему потенциалу гораздо сильнее даже Роналды. Он мог бы быть обладателем пяти "Золотых мячей",

– ответил талант Шахтера.

Мудрик уверен, что сделать еще лучшую карьеру Неймару помешало его отношение к футболу.

"Не может быть, что бог его всегда за что-то наказывает, постоянно какие-то травмы. Думаю, это закономерность. В конце концов, я не знаю, какие у него были футбольные цели. Если он хотел наслаждаться жизнью, тренироваться в удовольствие, получать удовольствие от игры , тогда он осуществил свою мечту", – сказал Михаил.

Интервью с Мудриком (видеообращение Неймара с 3:17)