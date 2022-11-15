Михайлу Мудрику лише 21 рік, а про нього вже знають у футбольному світі. Лідер Шахтаря отримав несподіване звернення від зіркового гравця ПСЖ та збірної Бразилії Неймара. Бразилець сказав декілька теплих слів на камеру.

Цікаво дізнатись Мудрик відверто розповів, які клуби намагались підписати його у літнє трансферне вікно

Неймар: Дуже радий, що ти підтримуєш мене

Таке відеозвернення Мудрику попросив записати Олександр Зінченко, який домовився з Неймаром.

Привіт, Мішо Мудрику. Дуже радий, що ти підтримуєш мене. Сподіваюся, що у твоїй кар'єрі буде багато хороших моментів. Бувай. Скоро побачимося. Щасти тобі,

– сказав зірковий футболіст ПСЖ.

Мудрик: Це футболіст, на відео якого я виріс

Мудрик після побаченого заявив, що він виріс на відео із грою Неймара. 30-річний лівий вінгер є одним із улюблених футболістів Михайла.