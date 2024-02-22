Неймару грозит тюрьма: звездный футболист рекламировал "черных" букмекеров
Источник:SBC Noticias
Бразильского форварда Неймара не отпускают скандалы. Недавно звезду мирового футбола обвинили в рекламе сомнительных букмекеров.
Футболист саудовского Аль-Хиляля Неймар в своих социальных сетях рекламировал скандальное онлайн-казино, которое занималось мошенничеством. Из-за этого 32-летнему форварду грозит тюремное заключение, сообщают бразильские СМИ.
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Неудачи преследуют Неймара
По информации источника, Неймар был амбассадором сомнительного бренда Blaze еще с 2022 года. В суд Рио-де-Жанейро поступили дела, в которых игроки обвиняют букмекерскую контору в нанесении финансовых убытков.
По словам адвоката и автора дела Виллиана Сингера, Неймару были известны проблемы с платформой Blaze. Поэтому звездный футболист должен нести ответственность перед законом. Это предусмотрено статьей 67 Кодекса прав потребителей, в которой прописано наказание за продвижение рекламы, вводящей в заблуждение.
Букмекерская онлайн-контора Blaze также обвиняется в организации договорных матчей. В Бразилии требуют заблокировать платформу после решения суда Сан-Паулу.
Травма Неймара
- Напомним, что сейчас Неймар продолжает находиться на больничном. В октябре прошлого года форвард получил травму передней крестообразной связки и разрыв мениска колена.
- Возвращение на поле Неймара ожидается в августе. За свой новый клуб бразилец успел сыграть всего пять матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 ассиста.