Футболист саудовского Аль-Хиляля Неймар в своих социальных сетях рекламировал скандальное онлайн-казино, которое занималось мошенничеством. Из-за этого 32-летнему форварду грозит тюремное заключение, сообщают бразильские СМИ.

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Неудачи преследуют Неймара

По информации источника, Неймар был амбассадором сомнительного бренда Blaze еще с 2022 года. В суд Рио-де-Жанейро поступили дела, в которых игроки обвиняют букмекерскую контору в нанесении финансовых убытков.

По словам адвоката и автора дела Виллиана Сингера, Неймару были известны проблемы с платформой Blaze. Поэтому звездный футболист должен нести ответственность перед законом. Это предусмотрено статьей 67 Кодекса прав потребителей, в которой прописано наказание за продвижение рекламы, вводящей в заблуждение.

Букмекерская онлайн-контора Blaze также обвиняется в организации договорных матчей. В Бразилии требуют заблокировать платформу после решения суда Сан-Паулу.

Травма Неймара