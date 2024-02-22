Футболіст саудівського Аль-Хіляля Неймар у своїх соціальних мережах рекламував скандальне онлайн-казино, яке займалося шахрайством. Через це 32-річному форварду загрожує тюремне ув'язнення, повідомляють бразильські ЗМІ.

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Невдачі переслідують Неймара

За інформацією джерела, Неймар був амбасадором сумнівного бренду Blaze ще з 2022 року. До суду Ріо-де-Жанейро надійшли справи, у яких гравці звинувачують букмекерську контору у завдаванні фінансових збитків.

За словами адвоката та автора справи Вілліана Сінгера, Неймару були відомі проблеми з платформою Blaze. А тому зірковий футболіст повинен нести відповідальність перед законом. Це передбачено статтею 67 Кодексу прав споживачів, в якій прописано покарання за просування реклами, що вводить в оману.

Букмекерська онлайн-контора Blaze також звинувачується в організації договірних матчів. У Бразилії вимагають заблокувати платформу після рішення суду Сан-Паулу.

Травма Неймара