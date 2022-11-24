Неймар может больше не сыграть на ЧМ-2022: в матче против Сербии его заменили из-за повреждений

Бразильский нападающий Неймар может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. В первом матче на турнире против Сербии получил повреждение.

Спортивный медик Дмитрий Бабелюк оценил ситуацию с игровым моментом, в котором Неймар получил повреждение. По его мнению, после столкновения с соперником, у Неймара было повреждение латеральных связок голеностопа.

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После этого футболист был заменен. А на скамейке для запасных на место повреждения приложили лед. По всей вероятности, это сделали, чтобы предупредить отек и обезболить травмированный участок.

"В зависимости от того, насколько повредились связи, можно спрогнозировать восстановление. В случае незначительного растяжения – можем увидеть Неймара в плей-офф. Если же там разрыв, то для бразильца ЧМ окончен", – отметил Дмитрий Бабелюк.

Сам матч для Бразилии закончился победой над Сербией со счетом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона. Впереди "селесао" ожидают матчи против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).