31-летний левый вингер провел за Аль-Хиляль три поединка, в которых отличился двумя ассистами. В матче азиатской Лиги чемпионов против Навбахора Неймар зажег не игрой, а эмоциями на футбольном поле.

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Уже выдвигает свои требования

На 60-й минуте встречи звездный вингер Аль-Хиляль толкнул, а затем еще и ударил мячом соперника. За эти безудержные эмоции Неймар получил только желтую карточку. В этом эпизоде сыграл фактор авторитета бразильца. А ведь другого футболиста за такие надемоции могли бы изымать с поля.

Кроме этого, Неймар еще и достал "на орехи" от главного тренер своей команды Жорже Жезуша. После матча, который закончился ничьей 1:1, наставник Аль-Хиляля упрекнул левого вингера из Бразилии из-за его ненадлежащего поведения прямо во время поединка.

К слову. Единственный гол в матче азиатской Лиги чемпионов в составе Аль-Хиляль забил отнюдь не Неймар, а Али Аль-Булаихи на 10-й компенсированной минуте. Бразилец же провел весь поединок. После стартового тура клуб футбольной звезды идет на 2-й позиции в группе D (1 балл).

Неймар не стал стиснув зубы слушать критику в свою сторону. Бразилец отреагировал глобальнее. Звездный футболист потребовал руководство Аль-Хиляль, который требует их уволить Жезуша с должности главного тренера команды.

Обратите внимание, что Жорже возглавляет саудовский клуб с июля 2023, но его период в этой команде могу быть очень непродолжительным.

Требования Неймара могут быть претворены в реальность, если в ближайшее время Аль-Хиляль не улучшит свои результаты. Хотя 69-летний португальский специалист соединён с клубом контрактом до конца текущего сезона-2023/2024.

Сейчас Аль-Хиляль после 7 туров идет на 2-м месте в таблице Про-лиги Саудовской Аравии, набрав 17 баллов. На один пункт больше только у лидера сезона Аль-Иттихада.

Любопытно! Неймар подписал контракт с Аль-Хиляль до конца июня 2025, но есть опция пролонгации еще на год.