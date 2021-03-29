Нефартовый Ротань: молодежная сборная Украины проиграла Словакии, выигрывая 2:0
В заключительном матче товарищеского турнира Antalya Cup молодежная сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Словакии. Всего в матче было забито 5 голов.
Источник:24 канал
Украина U-21 – Словакия U-21 2:3
Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – Капралик, 63, Труса, 70, 83
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Первый тайм завершился без забитых мячей. Однако сразу после перерыва "сине-желтые" повели в два мяча. Отличились Мудрик и Вьюнник.
Правда, в течение следующих 15 минут словакам удалось отыграться благодаря двум ударам головой. А ближе к концовке встречи соперник команды Руслана Ротаня и вовсе вырвал победу.
Ранее на турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2) и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).
Украина U-21 – Словакия U-21: видео матча
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