В заключительном матче товарищеского турнира Antalya Cup молодежная сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Словакии. Всего в матче было забито 5 голов.

Украина U-21 – Словакия U-21 2:3

Голы: Мудрик, 49, Вьюнник, 56 – Капралик, 63, Труса, 70, 83

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Первый тайм завершился без забитых мячей. Однако сразу после перерыва "сине-желтые" повели в два мяча. Отличились Мудрик и Вьюнник.

Правда, в течение следующих 15 минут словакам удалось отыграться благодаря двум ударам головой. А ближе к концовке встречи соперник команды Руслана Ротаня и вовсе вырвал победу.

Ранее на турнире в Турции молодежка Украины проиграла Болгарии (1:2) и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

Этим турниром молодежная сборная Украины ведет подготовку к отбору Евро-2023 U-21, который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии. Конкурентами команды Руслана Ротаня в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Украина U-21 – Словакия U-21: видео матча