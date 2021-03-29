Нефартовий Ротань: молодіжна збірна України програла Словаччині, виграючи 2:0
У заключному матчі товариського турніру Antalya Cup молодіжна збірна України U-21 поступилася одноліткам з Словаччини. Всього у матчі було забито 5 голів.
Джерело:24 канал
Україна U-21 – Словаччина U-21 2:3
Голи: Мудрик, 49, В'юнник, 56 – Капралік, 63, Труса, 70, 83
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Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Однак відразу після перерви "синьо-жовті" повели у два м'ячі. Відзначилися Мудрик та В'юнник.
Правда, протягом наступних 15 хвилин словакам вдалося відігратися завдяки двом ударам головою. А ближче до кінцівці зустрічі суперник команди Руслана Ротаня і зовсім вирвав перемогу.
Раніше на турнірі в Туреччині молодіжка України програла Болгарії (1:2) і зіграла внічию з Узбекистаном (1:1).
Україна U-21 – Словаччина U-21 відео матчу
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