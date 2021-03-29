У заключному матчі товариського турніру Antalya Cup молодіжна збірна України U-21 поступилася одноліткам з Словаччини. Всього у матчі було забито 5 голів.

Україна U-21 – Словаччина U-21 2:3

Голи: Мудрик, 49, В'юнник, 56 – Капралік, 63, Труса, 70, 83

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Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Однак відразу після перерви "синьо-жовті" повели у два м'ячі. Відзначилися Мудрик та В'юнник.

Правда, протягом наступних 15 хвилин словакам вдалося відігратися завдяки двом ударам головою. А ближче до кінцівці зустрічі суперник команди Руслана Ротаня і зовсім вирвав перемогу.

Раніше на турнірі в Туреччині молодіжка України програла Болгарії (1:2) і зіграла внічию з Узбекистаном (1:1).

Цим турніром молодіжна збірна України веде підготовку до відбору Євро-2023 U-21, який для "синьо-жовтих" стартує 3 вересня виїзним матчем проти Сербії. Конкурентами команди Руслана Ротаня в боротьбі за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи також будуть збірні Франції, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

Україна U-21 – Словаччина U-21 відео матчу