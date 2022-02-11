В Кремле просят дождаться итогов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал допинг Валиевой. Международный олимпийский комитет требует отстранить россиянку.

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В России слепо верят в честность своих представителей. И это при том, что три Олимпиады подряд российский флаг и гимн запрещены на Играх именно из-за махинации России с допингом.

В Кремле убеждены, что в ситуации с пробой Валиевой речь идет о каком-то недоразумении.

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он добавил, что антидопинговое агентство WADA и МОК занимаются ситуацией с пробой Валиевой и призвал дождаться итогов.

Что известно о допинге Валиевой

Команда Олимпийского комитета России благодаря результату Валиевой выиграла "золото" в фигурном катании в команде.

Но награждение призеров до сих пор не состоялось: Валиеву заподозрили в допинге.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева "защищенное лицо". Ей всего 15 лет, потому ее имя не подлежит обязательному публичному разглашению.

Однако Международное агентство по тестированию (ITA) опубликовало имя россиянки из-за резонансности события. Сообщается, что РУСАДА взяла допинг-пробу у Камилы еще 21 декабря.

8 февраля 2022 года лаборатория в Стокгольме обнаружила в пробе Валиевой запрещенный препарат. Ее отстранили от всех соревнований, но Валиева воспользовалась тем, что образец брала РУСАДА и дело не находится в юрисдикции МОК.

Спортсменка успешно обжаловала решение об отстранении перед Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. Теперь она имеет право продолжить выступать на Олимпиаде.

Против этого в МОК и WADA, решивших обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Апелляцию хотят рассмотреть до 15 февраля, когда должно состояться выступление фигуристок в одиночных соревнованиях.