Головний тренер львівських "Карпат" Роман Санжар не розуміє, як футболісти будуть встигати відновлюватись від поєдинків у такому щільному графіку. Він засмучений, що зустріч із "Олімпіком" перенесли.

Наставник поділився своєю думкою у коментарі для програми Футбол NEWS.

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Занепокоєння тренера

Команда зі Львова повинна була зіграти свій перший матч після спалаху коронавірусу у клубі, але не вдалось. Перед поєдинком із "Олімпіком" до львів'ян надійшла неприємна звістка, що у декількох футболістів донеччан були виявлені позитивні результати на коронавірус. Тому матч перенесли.

За словами Санжара, подзвонили та сказали, що в донеччан виявили коронавірус. Тому матч буде скасований. Тренер засмучений, оскільки футболісти готувалися до поєдинку.

Наставник підкреслив, що така ситуація може допомогти "левам" краще підготуватись до поєдинку.

Надалі графік буде дуже щільний. Не знаю, як ми витримаємо цей темп,

– заявив Санжар.

Команді доведеться грати поєдинки через 3-4 дні.

Додамо, що "Карпати" – перший клуб УПЛ, гравці і співробітники якого заразилися коронавірусом. Через спалах COVID-19 "леви" не змогли зіграти з "Маріуполем", "Ворсклою" і СК "Дніпро-1".