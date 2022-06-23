Не смог отказать президенту клуба: почему Вернидуб принял приглашение возглавить Кривбасс
23 июня 2022 , 16:38Читати новину українською
Источник:"ТаТоТаке"
21 июня Юрий Вернидуб официально назначен главным тренером Кривбасса. Наставник команды из Кривого Рога не отказывается от своих воинских обязанностей.
Невероятный поступок тренера
Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, почему бывший вождь Зари и Шерифа принял решение возглавить дебютанта УПЛ.
До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас
Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу.
Дело в том, что Караманице помогал дивизии, в которой служит тренер. В частности, президент клуба из Кривого Рога продолжает помогать украинским военным.
Новый клуб Вернидуба
- В первые дни полномасштабного вторжения Юрий Вернидуб вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. До этого он был в Молдове, где возглавлял футбольный клуб Шериф.
- В начале июня Шериф на своем официальном сайте простился с Вернидубом. В сообщении молдавского клуба говорится, что прекращение сотрудничества произошло по инициативе украинского специалиста.
- Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения военной службы.
- 21 июня Кривбасс объявил о новом тренере – Юрии Вернидубе. С 56-летним украинцем подписан контракт на три года.
- Криворожская команда вышла в украинскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.
- Новый клуб тренера сделал мощный ролик, в котором вспомнил, как Вернидуб во главе молдавского Шерифа "нагибал" Реал в Лиге чемпионов.
- Кроме Шерифа, украинский специалист работал в солигорском Шахтере, Заре и запорожском Металлурге.