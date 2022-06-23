Не смог отказать президенту клуба: почему Вернидуб принял приглашение возглавить Кривбасс

21 июня Юрий Вернидуб официально назначен главным тренером Кривбасса. Наставник команды из Кривого Рога не отказывается от своих воинских обязанностей.

Невероятный поступок тренера

Журналист Михаил Спиваковский поделился информацией, почему бывший вождь Зари и Шерифа принял решение возглавить дебютанта УПЛ.

До теми Поєднуватиме тренерську діяльність з військовою службою: Вернидуб офіційно очолив Кривбас

Вернидуб согласился возглавить Кривбасс, потому что не смог отказать президенту криворожского клуба Константину Караманицу.

Дело в том, что Караманице помогал дивизии, в которой служит тренер. В частности, президент клуба из Кривого Рога продолжает помогать украинским военным.

Новый клуб Вернидуба