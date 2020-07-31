Не "Заря": кого может возглавитьэкс-тренер "Мариуполя" Бабич
Украинский наставник Александр Бабич покинул тренерский мостик "Мариуполя" и может продолжить свою карьеру в Прибалтике. У специалиста уже есть конкретное предложение, но он стремится остаться в украинском чемпионате.
СМИ активно сватают 41-летнего специалиста в луганскую "Зарю". Сам Бабич заявил, что нет конкретных предложений из Украины, есть лишь приглашение в страны Прибалтики, сообщает Footboom.
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Зарубежные предложения
Приоритетным вариантом для экс-наставника "Мариуполя" является украинский чемпионат, но пока ни одна из команд не пригласила Бабича.
На счет предложения из-за рубежа, то у тренера есть несколько дней на размышления. Все помощники Бабича также вынуждены окончательно решить, устраивает ли их такой вариант.
По словам Бабича, его единственное условие в новом клубе – работать со своим тренерским штабом, которому полностью доверяет тренер.
Карьера Бабича в "Мариуполе"
- Бабич тренировал "Мариуполь" с сентября 2017 года.
- Первый матч во главе команды из Мариуполя провел против "Александрии".
- В его штаб входили Юрий Бене и Александр Лавренцов.
- В сезоне 2019/20 "Мариуполь" сыграл в квалификации Лиги Европы, но вылетел от французского "Бордо".
- Всего же Александр Бабич возглавлял "Мариуполь" в течение 3-х сезонов, под его руководством команда провела 101 матч, получив 34 победы, 26 раз заканчивали матч вничью и 41 раз терпели поражения.