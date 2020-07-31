Украинский наставник Александр Бабич покинул тренерский мостик "Мариуполя" и может продолжить свою карьеру в Прибалтике. У специалиста уже есть конкретное предложение, но он стремится остаться в украинском чемпионате.

СМИ активно сватают 41-летнего специалиста в луганскую "Зарю". Сам Бабич заявил, что нет конкретных предложений из Украины, есть лишь приглашение в страны Прибалтики, сообщает Footboom.

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Зарубежные предложения

Приоритетным вариантом для экс-наставника "Мариуполя" является украинский чемпионат, но пока ни одна из команд не пригласила Бабича.

На счет предложения из-за рубежа, то у тренера есть несколько дней на размышления. Все помощники Бабича также вынуждены окончательно решить, устраивает ли их такой вариант.

По словам Бабича, его единственное условие в новом клубе – работать со своим тренерским штабом, которому полностью доверяет тренер.

Карьера Бабича в "Мариуполе"