Український наставник Олександр Бабич покинув тренерський місток "Маріуполя" та може продовжити свою кар'єру у Прибалтиці. У фахівця вже є конкретна пропозиція, але він прагне залишитись в українському чемпіонаті.

ЗМІ активно сватають 41-річного спеціаліста у луганську "Зорю". Сам Бабич заявив, що немає конкретних пропозицій з України, є лише запрошення у країни Прибалтики, повідомляє Footboom.

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Закордонні пропозиції

Пріоритетним варіантом для екснаставника "Маріуполя" є український чемпіонат, але поки жодна з команд не запросила Бабича.

На рахунок пропозиції із закордону, то у тренера є декілька днів на роздуми. Всі помічники Бабича також змушені остаточно вирішити, чи влаштовує їх такий варіант.

За словами Бабича, його єдина умова у новому клубі – працювати зі своїм тренерським штабом, якому повністю довіряє тренер.

Кар'єра Бабича в "Маріуполі"