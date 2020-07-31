Не "Зоря": кого може очолити екстренер "Маріуполя" Бабич
Український наставник Олександр Бабич покинув тренерський місток "Маріуполя" та може продовжити свою кар'єру у Прибалтиці. У фахівця вже є конкретна пропозиція, але він прагне залишитись в українському чемпіонаті.
ЗМІ активно сватають 41-річного спеціаліста у луганську "Зорю". Сам Бабич заявив, що немає конкретних пропозицій з України, є лише запрошення у країни Прибалтики, повідомляє Footboom.
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Закордонні пропозиції
Пріоритетним варіантом для екснаставника "Маріуполя" є український чемпіонат, але поки жодна з команд не запросила Бабича.
На рахунок пропозиції із закордону, то у тренера є декілька днів на роздуми. Всі помічники Бабича також змушені остаточно вирішити, чи влаштовує їх такий варіант.
За словами Бабича, його єдина умова у новому клубі – працювати зі своїм тренерським штабом, якому повністю довіряє тренер.
Кар'єра Бабича в "Маріуполі"
- Бабич тренував "Маріуполь" з вересня 2017 року.
- Перший матч на чолі команди з Маріуполя провів проти "Олександрії".
- У його штаб входили Юрій Беньо та Олександр Лавренцов.
- У сезоні 2019/20 "Маріуполь" зіграв у кваліфікації Ліги Європи, але вилетів від французького "Бордо".
- Всього ж Олександр Бабич очолював "Маріуполь" протягом 3-х сезонів, під його керівництвом команда провела 101 матч, здобувши 34 перемоги, 26 разів закінчували матч у нічию та 41 раз зазнавали поразок.