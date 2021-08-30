Прикра травма арбітра

Не так часто можна побачити заміну арбітра у футбольному поєдинку. Але не цього разу. Прикрість сталась з головним суддею поєдинку Хосе Каррерасом.

Читайте також Шовковський розповів, чим займатиметься у збірній Україні Петракова

У середині першого тайму арбітр рухався спиною вперед. Хосе не помітив, що на його шляху став футболіст, який присів, щоб зав'язати бутси.

У підсумку рефері спіткнувся на гравцеві, звалився на газон, тримаючись за руку, яку серйозно пошкодив. На допомогу судді миттєво прибігли медики, а матч був продовжений тільки після заміни головного арбітра на резервного.

Суддя отримав травму у грі: відео