Вернидуб: Идет спланированный геноцид украинского народа

С оккупантами лично тренер не "встречался". Однако он рассказал, что бы делал в такой ситуации.

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Все в полной боевой готовности. Я – человек спокойный, но после того, что видишь, – не передать словами. Если придется – я этого еще не делал – не буду задумываться ни минуты, сделаю так, как должно быть. Это не люди и не животные – это биомасса. Мне их совсем не жалко,

– отметил Вернидуб.

Тренер рассказывал, что входит в его обязанности. Он привозит войском все "готовое для того, чтобы они подарки слали врагам". По его словам, новая работа очень тяжелая и изнурительная, однако он готов ко всему, лишь бы победить в войне.

"Идет спланированный геноцид украинского народа. Мы жили неплохо и сами могли решить все эти проблемы", – добавил специалист.

В первые дни полномасштабного вторжения Вернидуб вернулся в Украину, чтобы защищать страну от врагов.